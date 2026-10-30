Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф победил Новака Джоковича во втором круге турнира ATP 500 Swiss Indoors Basel в Базеле, Швейцария, и вышел в четвертьфинал. Для Штруффа это первая победа над сербом: до этого он проиграл Джоковичу все восемь личных встреч.

Три сета и два тай-брейка

Матч, состоявшийся 29 октября, длился почти три часа. Первый сет завершился тай-брейком, в котором сильнее был Джокович — 7:4. Во второй партии при счёте 6:5 Штруфф реализовал брейк-пойнт на подаче соперника и сравнял счёт по сетам.

В решающей партии Джокович имел две возможности сделать брейк, но не воспользовался ими. Судьбу сета вновь решил тай-брейк, в котором победил Штруфф.

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Преимущество немца на подаче

По данным Interia Sport, Штруфф выполнил 27 эйсов против 21 у Джоковича и существенно превзошёл соперника по количеству виннеров — 66 против 43. В четвертьфинале немец сыграет с португальцем Нуну Боржешем.

Перед турниром в Базеле Джокович в первом матче обыграл Уго Умбера — 4:6, 6:3, 6:4. Ранее в октябре серб уступил Хуберту Хуркачу в Шанхае со счётом 4:6, 3:6. В рейтинге ATP Race Джокович занимал 11-е место, а его шансы квалифицироваться на ATP Finals издание оценило как математические.

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