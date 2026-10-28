FIFA mogła otrzymać około 5 mld dolarów ze sprzedaży biletów i pakietów hospitality na mistrzostwa świata 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie. Poinformował o tym Der Spiegel, powołując się na brytyjski dziennik The Times.

Porównanie z turniejem w Katarze

Według publikacji kwota wpływów wyniosła około 4,49 mld euro. Według szacunków The Times jest ona ponad pięciokrotnie wyższa od przychodów ze sprzedaży biletów na mistrzostwa świata 2022 w Katarze, które wyniosły 929 mln dolarów.

FIFA nie potwierdziła wskazanej wysokości przychodów w odpowiedzi na zapytanie. Przedstawiciel organizacji oświadczył, że oficjalne dane zostaną opublikowane w kolejnym raporcie rocznym po przejściu niezbędnych procedur weryfikacyjnych.

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Podczas MŚ 2022 rozegrano 64 mecze. W turnieju w 2026 roku odbyły się 104 spotkania po rozszerzeniu liczby uczestników o 16 drużyn.

Krytyka cen i rynku wtórnego

Wysokie ceny oraz praktyka sprzedaży biletów na turniej w Ameryce Północnej wywołały znaczną krytykę i przyciągnęły uwagę organów wymiaru sprawiedliwości w Niemczech i USA. Ze względu na dynamiczne ustalanie cen koszt biletów istotnie się zmieniał. Na oficjalnym rynku wtórnym FIFA pobierała 15% prowizji od sprzedawcy i kupującego każdy bilet.

FIFA podkreśliła dostępność tańszych biletów oraz zwiększenie wypłat dla stowarzyszeń członkowskich organizacji. Przedstawiciel FIFA powiedział The Times, że dochody z turnieju zapewnią tym stowarzyszeniom bezprecedensowe środki na inwestycje w piłkę nożną.

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