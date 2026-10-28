ФИФА могла получить около $5 млрд от продажи билетов и пакетов гостеприимства на чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на британскую The Times.

Сравнение с турниром в Катаре

По данным издания, сумма поступлений составляет примерно 4,49 млрд евро. По оценке The Times, она более чем в пять раз превышает доходы от продажи билетов на чемпионат мира 2022 года в Катаре, которые составили $929 млн.

ФИФА не подтвердила названный размер доходов в ответ на запрос. Представитель организации заявил, что официальные показатели обнародуют в следующем годовом отчете после прохождения необходимых процедур проверки.

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На ЧМ-2022 было проведено 64 матча. На турнире 2026 года после расширения числа участников на 16 команд состоялось 104 поединка.

Критика цен и вторичного рынка

Высокие цены и практика продажи билетов на турнир в Северной Америке вызвали значительную критику и привлекли внимание органов правосудия в Германии и США. Из-за динамического ценообразования стоимость билетов существенно менялась. На официальном вторичном рынке ФИФА взимала 15% комиссии с продавца и покупателя каждого билета.

В ФИФА подчеркнули наличие более дешевых билетов и увеличение выплат ассоциациям-членам организации. Представитель ФИФА сказал The Times, что доходы от турнира дадут этим ассоциациям беспрецедентные ресурсы для инвестиций в футбол.

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