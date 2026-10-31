В Люблине, Польша, волейболисты Bogdanka LUK Lublin победили GKS Katowice со счетом 3:0 в матче третьего тура и возглавили турнирную таблицу. Как сообщает Interia Sport, хозяева выиграли партии со счетом 25:18, 25:17 и 25:18. Это была их третья победа 3:0 с начала сезона.

Лидерство без Леона

Главный тренер люблинской команды Стефан Антига изменил состав после победы в AL-KO Суперкубке Польши над Aluron CMC Warta Zawiercie. Вильфредо Леон получил отдых, а в атаке сыграл Кевин Сасак. Именно Сасак был признан самым ценным игроком встречи.

В стартовом сете важную роль сыграл центральный блокирующий Алекс Грозданов. Болгарский волейболист набрал в первой партии пять очков блоками, а команда быстро получила преимущество. Сасак также результативно действовал в атаке, и хозяева уверенно завершили сет.

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Эйсы Савицкого и блоки хозяев

Во второй партии GKS Katowice пытался держаться рядом с соперником, однако Bogdanka LUK Lublin повела 15:11. В конце сета Миколай Савицкий, заменивший Леона, выполнил два эйса и помог команде довести преимущество до победы 25:17.

Наиболее равным стал третий сет, в котором хозяева оторвались при счете 12:9 после блока Муссы Гейе против Якуба Шиманьского. Грозданов еще дважды отметился блоками, а Савицкий подал со скоростью 115 км/ч. Люблинская команда удержала преимущество и завершила матч в трех партиях. После этого успеха Bogdanka LUK Lublin остается одной из двух непобежденных команд чемпионата.

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