W Lublinie, w Polsce, siatkarze Bogdanka LUK Lublin pokonali GKS Katowice 3:0 w meczu trzeciej kolejki i objęli prowadzenie w tabeli. Jak informuje Interia Sport, gospodarze wygrali sety 25:18, 25:17 i 25:18. Było to ich trzecie zwycięstwo 3:0 od początku sezonu.

Prowadzenie bez Leona

Trener główny lubelskiej drużyny Stephane Antiga zmienił skład po zwycięstwie w AL-KO Superpucharze Polski nad Aluron CMC Warta Zawiercie. Wilfredo Leon otrzymał odpoczynek, a w ataku zagrał Kevin Sasak. To właśnie Sasak został uznany za najbardziej wartościowego zawodnika spotkania.

W pierwszym secie ważną rolę odegrał środkowy Aleks Grozdanow. Bułgarski siatkarz zdobył w pierwszej partii pięć punktów blokami, a zespół szybko wypracował przewagę. Sasak również skutecznie atakował, a gospodarze pewnie zakończyli seta.

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Asy Sawickiego i bloki gospodarzy

W drugiej partii GKS Katowice próbował dotrzymać kroku rywalowi, jednak Bogdanka LUK Lublin objęła prowadzenie 15:11. Pod koniec seta Mikołaj Sawicki, który zastąpił Leona, posłał dwa asy i pomógł drużynie przypieczętować przewagę zwycięstwem 25:17.

Najbardziej wyrównany był trzeci set, w którym gospodarze odskoczyli przy stanie 12:9 po bloku Moussy Gueye'a na Jakubie Szymańskim. Grozdanow jeszcze dwukrotnie zapunktował blokiem, a Sawicki serwował z prędkością 115 km/h. Lubelska drużyna utrzymała przewagę i zakończyła mecz w trzech setach. Po tym sukcesie Bogdanka LUK Lublin pozostaje jedną z dwóch niepokonanych drużyn w mistrzostwach.

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