Bogdanka LUK Lublin розгромила GKS Katowice та очолила лігу — Interia Sport

У Любліні, Польща, волейболісти Bogdanka LUK Lublin перемогли GKS Katowice з рахунком 3:0 у матчі третього туру та очолили турнірну таблицю. Як повідомляє Interia Sport, господарі виграли партії з рахунками 25:18, 25:17 та 25:18. Це була їхня третя перемога 3:0 від початку сезону.

Лідерство без Леона

Головний тренер люблінської команди Стефан Антіга змінив склад після перемоги в AL-KO Суперкубку Польщі над Aluron CMC Warta Zawiercie. Вільфредо Леон отримав відпочинок, а в атаці зіграв Кевін Сасак. Саме Сасак був визнаний найціннішим гравцем зустрічі.

У стартовому сеті важливу роль відіграв центральний блокувальник Алекс Грозданов. Болгарський волейболіст набрав у першій партії п'ять очок блоками, а команда швидко здобула перевагу. Сасак також результативно діяв в атаці, і господарі впевнено завершили сет.

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Ейси Савицького та блоки господарів

У другій партії GKS Katowice намагався триматися поруч із суперником, однак Bogdanka LUK Lublin повела 15:11. Наприкінці сету Миколай Савицький, який замінив Леона, виконав два ейси та допоміг команді довести перевагу до перемоги 25:17.

Найбільш рівним став третій сет, у якому господарі відірвалися за рахунку 12:9 після блоку Мусса Геє проти Якуба Шиманського. Грозданов ще двічі відзначився блоками, а Савицький подав зі швидкістю 115 км/год. Люблінська команда втримала перевагу та завершила матч у трьох партіях. Після цього успіху Bogdanka LUK Lublin залишається однією з двох непереможних команд чемпіонату.

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