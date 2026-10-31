在波兰卢布林，Bogdanka LUK Lublin排球队在第三轮比赛中以3:0击败GKS Katowice，登上积分榜首位。正如Interia Sport报道，主队以25:18、25:17和25:18赢下各局。这是他们自赛季开始以来第三场3:0的胜利。

没有莱昂的领跑

卢布林队主教练斯特凡·安蒂加在AL-KO波兰超级杯战胜Aluron CMC Warta Zawiercie后调整了阵容。威尔弗雷多·莱昂获得轮休，凯文·萨萨克在进攻端出场。萨萨克被评为本场比赛最有价值球员。

首局中，副攻阿莱克斯·格罗兹达诺夫发挥了重要作用。这名保加利亚排球运动员在第一局凭借拦网拿到5分，球队也迅速建立起领先优势。萨萨克在进攻中同样表现高效，主队稳稳拿下该局。

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萨维茨基的发球得分和主队的拦网

第二局中，GKS Katowice试图紧咬对手，但Bogdanka LUK Lublin以15:11领先。局末，替换莱昂出场的米科瓦伊·萨维茨基发出两记ACE球，帮助球队将优势转化为25:17的胜利。

第三局最为胶着，主队在12:9时凭借穆萨·盖耶对雅库布·希曼斯基的拦网拉开差距。格罗兹达诺夫又两次拦网得分，萨维茨基的发球速度达到115公里/小时。卢布林队守住领先优势，以三局结束比赛。这场胜利后，Bogdanka LUK Lublin仍是联赛中两支保持不败的球队之一。

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