流浪者在苏格兰汉普登公园举行的苏格兰联赛杯半决赛中以1比0击败阿伯丁，晋级赛事决赛。第83分钟，瑞安·纳德里在近距离将詹姆斯·彭赖斯的射门送入球网，打入全场唯一进球。

据《卫报》报道，阿伯丁在上半场只让对手有一次射正。中场休息后，德里克·麦金尼斯的球队加强了压迫，而阿伯丁门将马里乌斯·穆勒扑出了对手的几次射门。

比赛末段的制胜进球

进球前，巴德雷丁·布瓦纳尼将球回传给彭赖斯，后者向球门起脚射门。纳德里改变了皮球的飞行轨迹，并击败了穆勒。这是这名前锋本赛季的第八粒进球。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

阿伯丁在反击中获得机会：凯文·尼斯贝特头球偏出，比赛末段他在角球后的射门越过横梁。与此同时，流浪者在下半场的进攻明显更为频繁：凯文·凯尔西在六码处头球未能命中，布瓦纳尼和尼古拉·拉斯金也未能击败穆勒。

流浪者在数据上的优势

流浪者的控球时间占54%，阿伯丁为46%。该队完成25次射门，其中5次射正；对手射门9次，其中2次射正。流浪者还获得10次角球，而阿伯丁为5次。

决赛中，流浪者将对阵哈茨与希伯尼安之间另一场半决赛的胜者。在对阵阿伯丁之前，该队已连续10场比赛不败。

关注我们在