«Рейнджерс» обыграл «Абердин» со счетом 1:0 в полуфинале Кубка шотландской лиги на стадионе «Хэмпден Парк» в Шотландии и вышел в финал турнира. Единственный мяч на 83-й минуте забил Райан Надери, который с близкого расстояния направил в ворота удар Джеймса Пенрайса.

Как сообщает The Guardian, в первом тайме «Абердин» позволил сопернику нанести только один удар в створ ворот. После перерыва команда Дерека Макиннеса усилила давление, а вратарь «Абердина» Мариус Мюллер отразил несколько ударов соперников.

Решающий гол в концовке матча

Перед взятием ворот Бадредин Буанани отдал мяч назад Пенрайсу, который пробил в направлении ворот. Надери изменил траекторию полета мяча и переиграл Мюллера. Этот гол стал для нападающего восьмым в сезоне.

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У «Абердина» были возможности в контратаках: Кевин Нисбет пробил головой мимо ворот, а в конце матча его удар после углового прошел выше перекладины. В то же время «Рейнджерс» значительно чаще атаковал во втором тайме: Кевин Келси не попал головой с шести ярдов, а Буанани и Николя Раскин не смогли переиграть Мюллера.

Статистическое преимущество «Рейнджерс»

«Рейнджерс» владел мячом 54% времени против 46% у «Абердина». Команда нанесла 25 ударов, пять из которых пришлись в створ ворот; соперник пробил девять раз и дважды попал в створ. Также «Рейнджерс» подал 10 угловых, тогда как «Абердин» — пять.

В финале «Рейнджерс» сыграет с победителем второго полуфинала между «Хартс» и «Хибернианом». Перед матчем с «Абердином» команда не проигрывала в 10 встречах подряд.

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