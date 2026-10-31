Rangers pokonali Aberdeen 1:0 w półfinale Pucharu Ligi Szkockiej na Hampden Park w Szkocji i awansowali do finału turnieju. Jedyną bramkę w 83. minucie zdobył Ryan Naderi, który z bliskiej odległości skierował do siatki strzał Jamesa Penrice'a.

Jak informuje The Guardian, Aberdeen pozwoliło rywalom oddać w pierwszej połowie tylko jeden strzał w światło bramki. Po przerwie zespół Dereka McInnesa zwiększył presję, a bramkarz Aberdeen Marius Müller obronił kilka strzałów przeciwników.

Decydujący gol pod koniec meczu

Przed zdobyciem bramki Badredine Bouanani wycofał piłkę do Penrice'a, który uderzył w kierunku bramki. Naderi zmienił tor lotu piłki i pokonał Müllera. Był to ósmy gol napastnika w sezonie.

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Aberdeen miało okazje w kontratakach: Kevin Nisbet uderzył głową obok bramki, a pod koniec meczu jego strzał po rzucie rożnym przeleciał nad poprzeczką. Jednocześnie Rangers znacznie częściej atakowali w drugiej połowie: Kevin Celsi nie trafił głową z sześciu jardów, a Bouanani i Nicolas Raskin nie zdołali pokonać Müllera.

Statystyczna przewaga Rangers

Rangers utrzymywali się przy piłce przez 54% czasu wobec 46% Aberdeen. Zespół oddał 25 strzałów, z których pięć było celnych; rywale uderzali dziewięć razy i dwukrotnie trafili w światło bramki. Rangers wykonali także 10 rzutów rożnych, a Aberdeen pięć.

W finale Rangers zagrają ze zwycięzcą drugiego półfinału między Hearts a Hibernian. Przed meczem z Aberdeen zespół nie przegrał 10 kolejnych spotkań.

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