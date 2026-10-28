国际足联可能从在美国、墨西哥和加拿大举行的2026年世界杯门票及贵宾套餐销售中获得约50亿美元。《明镜周刊报道》称，该消息援引英国《泰晤士报》。

与卡塔尔赛事的比较

据该刊物称，这笔收入约为44.9亿欧元。据《泰晤士报》估计，这一金额超过2022年卡塔尔世界杯门票收入的五倍，后者为9.29亿美元。

国际足联在回应询问时未证实上述收入规模。该组织的一名代表表示，在完成必要的核查程序后，官方数据将在下一份年度报告中公布。

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2022年世界杯共进行了64场比赛。2026年赛事在参赛队伍增加16支后，进行了104场比赛。

对价格和二级市场的批评

北美赛事的高票价和售票做法引发了广泛批评，并受到德国和美国司法机关的关注。由于动态定价，门票价格发生了显著变化。在国际足联官方二级市场上，国际足联向每张门票的卖方和买方各收取15%的佣金。

国际足联强调提供了价格更低的门票，并提高了对该组织成员协会的支付款项。一名国际足联代表告诉《泰晤士报》，赛事收入将为这些协会提供前所未有的资源，用于投资足球运动。

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