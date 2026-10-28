Polski klub Orlen Wisła Płock pokonał w Płocku francuski HBC Nantes 33:27 w ostatnim meczu grupy B Ligi Mistrzów w piłce ręcznej. Zwycięstwo 28 października zapewniło drużynie awans do drugiego etapu turnieju.

Przewaga po przerwie

Gospodarze wygrali pierwszą połowę różnicą dwóch bramek — 15:13. Nantes miało przewagę na początku meczu, jednak pod koniec pierwszej połowy Przemysław Krajewski wyrównał na 11:11, a Zoltan Szita wyprowadził płocką drużynę na prowadzenie. Końcowy wynik pierwszej połowy ustalił Dawid Dawydzik.

W drugiej połowie Orlen Wisła Płock stopniowo powiększała przewagę. Kluczowy był fragment na początku drugiej połowy, gdy gospodarze objęli prowadzenie 20:17. W końcowych minutach zwiększyli przewagę do pięciu bramek — 31:26 — i zakończyli mecz zwycięstwem 33:27, jak informuje Interia Sport.

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Najskuteczniejsi zawodnicy

Najwięcej bramek dla Orlen Wisły Płock zdobył Frederik Bjerre — siedem. Melvyn Richardson i Siergiej Kosorotow trafili po cztery razy. Bramkarz Miljan Vujović zanotował 16 obron przy 40 rzutach, osiągając 40-procentową skuteczność.

W HBC Nantes najskuteczniejszy był Noam Leopold z dziesięcioma bramkami, a Ihor Turczenko zdobył sześć goli. W innym meczu grupy macedoński Vardar Skopje zremisował z niemieckim MT Melsungen 26:26.

Orlen Wisła Płock zakończyła fazę grupową na pierwszym miejscu z ośmioma punktami. MT Melsungen zajął drugie miejsce z siedmioma punktami i również awansował. HBC Nantes, które zdobyło sześć punktów, będzie kontynuować sezon w Lidze Europejskiej.

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