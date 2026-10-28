波兰俱乐部Orlen Wisła Płock在普沃茨克以33:27击败法国HBC Nantes，赢得手球欧冠B组最后一场比赛。10月28日的胜利确保该队晋级赛事第二阶段。

下半场扩大优势

主队以两球优势赢下上半场，比分为15:13。比赛开始时Nantes占据优势，但在上半场末段，普热梅斯瓦夫·克拉耶夫斯基将比分扳为11:11，佐尔坦·希陶帮助普沃茨克队取得领先。达维德·达维季克确定了上半场最终比分。

下半场，Orlen Wisła Płock逐步扩大领先优势。关键阶段出现在下半场开始时，主队将比分领先至20:17。在最后几分钟，他们将优势扩大到五球，31:26，并以33:27赢得比赛，Interia Sport报道。

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得分最高的球员

Orlen Wisła Płock得分最多的是弗雷德里克·比耶雷，他攻入7球。梅尔文·理查森和谢尔盖·科索罗托夫各进4球。门将米利安·武约维奇面对40次射门完成16次扑救，扑救成功率为40%。

HBC Nantes方面，诺阿姆·莱奥波尔德以10球成为得分最高者，伊戈尔·图尔琴科攻入6球。在本组另一场比赛中，北马其顿的瓦尔达尔·斯科普里与德国MT Melsungen战成26:26平。

Orlen Wisła Płock以8分排名小组赛第一。MT Melsungen以7分位居第二，同样晋级。拿到6分的HBC Nantes将继续征战欧洲联赛。

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