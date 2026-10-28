Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała PGE Projekt Warszawa 3:1 w meczu TAURON Ligi, który odbył się 28 października 2026 roku w Warszawie, w Polsce. Zespół Michała Winiarskiego przegrał pierwszego seta, ale wygrał trzy kolejne — 18:25, 25:22, 25:17, 25:21.

Według Interia Sport, przed spotkaniem trener gości zmienił wyjściowy skład: Kamil Rychlicki i Miłosz Zniszczoł zastąpili Bartłomieja Bołądzia oraz Jakuba Kochanowskiego. Na początku meczu Rychlicki wykorzystał tylko jeden z pierwszych siedmiu ataków, podczas gdy warszawska drużyna objęła prowadzenie 11:6 i wygrała pierwszego seta.

Przełom po pierwszym secie

W drugiej partii PGE Projekt Warszawa popełnił kilka błędów w zagrywce, a zespół z Zawiercia wykorzystał blok i wyszedł na prowadzenie 13:10. Gospodarze zmniejszyli stratę dzięki asom Bartosza Bednorza i Brandona Koppersa, jednak Warta wygrała seta 25:22.

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W trzeciej partii siatkarze Aluron CMC Warta Zawiercie wykorzystali 70% ataków. Goście odskoczyli na pięć punktów, a znaczący wkład w ich przewagę mieli Aaron Russell, Mateusz Bieniek i Rychlicki. Set zakończył się wynikiem 25:17.

Russell został MVP meczu

W czwartej partii PGE Projekt Warszawa wyrównał na 13:13 po bloku Bartłomieja Lemańskiego, a następnie objął prowadzenie 18:17. Jednak zespół z Zawiercia wygrał trzy kolejne akcje, między innymi dzięki asowi Bieńka. Zwycięstwo Warty atakiem przypieczętował Tomasz Fornal.

Najbardziej wartościowym zawodnikiem spotkania uznano Aarona Russella, który rozpoczynał sezon jako rezerwowy. Dla Aluron CMC Warta Zawiercie było to drugie zwycięstwo w czterech meczach sezonu. PGE Projekt Warszawa, brązowy medalista poprzedniego sezonu, poniósł drugą porażkę w trzech spotkaniach.

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