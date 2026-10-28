Aluron CMC Warta Zawiercie обіграла PGE Projekt Warszawa 3:1 у Польщі — Interia Sport

Aluron CMC Warta Zawiercie перемогла PGE Projekt Warszawa з рахунком 3:1 у матчі TAURON Liga, що відбувся 28 жовтня 2026 року у Варшаві, Польща. Команда Міхала Вінярського поступилася в першій партії, але виграла три наступні — 18:25, 25:22, 25:17, 25:21.

За даними Interia Sport, перед грою тренер гостей змінив стартовий склад: Каміль Рихліцький і Мілош Знищол вийшли замість Бартломея Болондзя та Якуба Кохановського. На початку матчу Рихліцький реалізував лише одну з перших семи атак, тоді як варшавська команда повела 11:6 і виграла перший сет.

Перелом після першого сету

У другій партії PGE Projekt Warszawa припустився кількох помилок на подачі, а команда із Заверця скористалася блоком і вийшла вперед 13:10. Господарі скоротили відставання завдяки ейсам Бартоша Бедножа та Брендона Копперса, однак Warta виграла сет 25:22.

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У третій партії волейболісти Aluron CMC Warta Zawiercie реалізували 70% атак. Гості відірвалися на п’ять очок, а вагомий внесок у їхню перевагу зробили Аарон Расселл, Матеуш Бенєк і Рихліцький. Сет завершився з рахунком 25:17.

Расселл став MVP матчу

У четвертій партії PGE Projekt Warszawa зрівняв рахунок — 13:13 — після блоку Бартломея Леманського, а згодом повів 18:17. Проте команда із Заверця виграла три наступні розіграші, зокрема завдяки ейсу Бенєка. Перемогу Warta атакою оформив Томаш Форналь.

Найціннішим гравцем зустрічі визнали Аарона Расселла, який розпочинав сезон як запасний. Для Aluron CMC Warta Zawiercie це друга перемога у чотирьох матчах сезону. PGE Projekt Warszawa, бронзовий призер попереднього сезону, зазнав другої поразки у трьох іграх.

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