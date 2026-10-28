2026年10月28日，在波兰华沙举行的一场TAURON Liga比赛中，Aluron CMC Warta Zawiercie以3:1击败PGE Projekt Warszawa。米哈乌·维尼亚尔斯基的球队首局失利，但随后连赢三局——18:25、25:22、25:17、25:21。

据Interia Sport报道，比赛前，客队教练调整了首发阵容：卡米尔·雷赫利茨基和米沃什·兹尼什乔乌替代巴尔托米耶·博翁季和雅库布·科哈诺夫斯基出场。比赛开局，雷赫利茨基在前七次进攻中仅得手一次，而华沙队以11:6领先并赢下首局。

首局后的转折

第二局中，PGE Projekt Warszawa在发球时出现多次失误，来自扎维尔切的球队凭借拦网以13:10领先。主队凭借巴尔托什·贝德诺日和布兰登·科珀斯的发球直接得分缩小分差，但Warta以25:22赢下该局。

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第三局中，Aluron CMC Warta Zawiercie球员的进攻成功率达到70%。客队将领先优势扩大到五分，阿伦·拉塞尔、马泰乌什·别涅克和雷赫利茨基对建立优势作出了重要贡献。本局以25:17结束。

拉塞尔当选比赛MVP

第四局中，PGE Projekt Warszawa在巴尔托米耶·莱曼斯基完成拦网后将比分追至13:13，随后以18:17领先。不过，来自扎维尔切的球队赢下接下来的三分，其中包括别涅克的一记发球直接得分。托马什·福尔纳尔以一次进攻锁定Warta的胜利。

阿伦·拉塞尔被评为本场比赛最有价值球员，他在赛季开始时是一名替补。对Aluron CMC Warta Zawiercie而言，这是该队本赛季四场比赛中的第二场胜利。上赛季铜牌得主PGE Projekt Warszawa则在三场比赛中遭遇第二场失利。

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