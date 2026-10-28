Aluron CMC Warta Zawiercie обыграла PGE Projekt Warszawa со счетом 3:1 в матче TAURON Liga, который состоялся 28 октября 2026 года в Варшаве, Польша. Команда Михала Винярского уступила в первом сете, но выиграла три следующих — 18:25, 25:22, 25:17, 25:21.

По данным Interia Sport, перед игрой тренер гостей изменил стартовый состав: Камиль Рыхлицкий и Милош Знищол вышли вместо Бартломея Болондзя и Якуба Кохановского. В начале матча Рыхлицкий реализовал лишь одну из первых семи атак, тогда как варшавская команда повела 11:6 и выиграла первый сет.

Перелом после первого сета

Во второй партии PGE Projekt Warszawa допустил несколько ошибок на подаче, а команда из Заверця воспользовалась блоком и вышла вперед 13:10. Хозяева сократили отставание благодаря эйсам Бартоша Бедножа и Брэндона Копперса, однако Warta выиграла сет 25:22.

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В третьей партии волейболисты Aluron CMC Warta Zawiercie реализовали 70% атак. Гости оторвались на пять очков, а весомый вклад в их преимущество внесли Аарон Расселл, Матеуш Бенек и Рыхлицкий. Сет завершился со счетом 25:17.

Расселл стал MVP матча

В четвертой партии PGE Projekt Warszawa сравнял счет — 13:13 — после блока Бартломея Леманьского, а затем повел 18:17. Однако команда из Заверця выиграла три следующих розыгрыша, в том числе благодаря эйсу Бенека. Победу Warta атакой оформил Томаш Форналь.

Самым ценным игроком встречи признали Аарона Расселла, который начинал сезон в качестве запасного. Для Aluron CMC Warta Zawiercie это вторая победа в четырех матчах сезона. PGE Projekt Warszawa, бронзовый призер предыдущего сезона, потерпел второе поражение в трех играх.

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