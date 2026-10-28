Polska Industria Kielce pokonała norweski Kolstad 40:35 w meczu szóstej kolejki grupy F Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Spotkanie w Kielcach zakończyło pierwszy etap turnieju dla obu drużyn. Informuje o tym Interia Sport.

Przewaga gospodarzy

Na początku spotkania drużyny remisowały 3:3, jednak później gospodarze odskoczyli na cztery bramki — 7:3. Do połowy pierwszej połowy Industria prowadziła 10:5, a na przerwę schodziła z przewagą 19:16.

W drugiej połowie klub z Kielc ponownie powiększył przewagę: po przerwie wynik zmienił się na 25:19, a około 15 minut przed końcem Theo Monar zdobył bramkę na 31:22. Bramkarz Adam Morawski pojawił się na boisku jeszcze w pierwszej połowie, zastępując Dejana Milosavljeva.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Debiuty i 40. bramka

Trener Industrii Krzysztof Lijewski sprawdził w tym meczu kilku zawodników. Na skrzydle w wyjściowym składzie zagrał Marcel Latosiński, a 21-letni czarnogórski piłkarz ręczny Milorad Bakić zaliczył oficjalny debiut w Lidze Mistrzów. Wraca on po złamaniu kości śródręcza, którego doznał krótko przed rozpoczęciem sezonu.

Debiut w turnieju zaliczył również trzeci bramkarz zespołu Kacper Kaleta. Industria zdobyła swoją 40. bramkę w 59. minucie — trafił Piotr Jędraszczyk. Klub z Kielc po raz ostatni zdobył 40 bramek w meczu Ligi Mistrzów w październiku 2022 roku, gdy pokonał THW Kiel 40:37.

Wynik spotkania nie wpłynął na pozycje drużyn w grupie. Industria zapewniła już sobie udział w drugim etapie rozgrywek, podczas gdy Kolstad zakończył fazę grupową bez zdobytych punktów. W kolejnej części turnieju zespół z Kielc na pewno zagra z Barceloną, GOG Gudme i Sportingiem Lizbona.

Czytaj nas na