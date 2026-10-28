Польская «Индустрия» Кельце победила норвежский «Колстад» со счётом 40:35 в матче шестого тура группы F Лиги чемпионов по гандболу. Поединок в Кельце завершил первый этап турнира для обеих команд. Об этом сообщает Interia Sport.

Преимущество хозяев

В начале встречи команды играли при счёте 3:3, однако затем хозяева оторвались на четыре мяча — 7:3. К середине первого тайма «Индустрия» вела 10:5, а на перерыв ушла с преимуществом 19:16.

Во второй половине матча клуб из Кельце вновь увеличил отрыв: после перерыва счёт стал 25:19, а примерно за 15 минут до завершения Тео Монар забросил мяч, сделав счёт 31:22. Вратарь Адам Моравский вышел на площадку ещё в первом тайме, заменив Деяна Милосавлева.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дебюты и 40-й мяч

Тренер «Индустрии» Кшиштоф Лиевский в этом матче проверил нескольких игроков. На фланге в стартовом составе сыграл Марцель Латосиньский, а 21-летний черногорский гандболист Милорад Бакич провёл официальный дебют в Лиге чемпионов. Он возвращается после перелома пястной кости, который получил незадолго до начала сезона.

Дебют в турнире также совершил третий вратарь команды Кацпер Калета. Свой 40-й мяч «Индустрия» забросила на 59-й минуте — отличился Пётр Ендращик. Клуб из Кельце в последний раз забивал 40 голов в матче Лиги чемпионов в октябре 2022 года, когда обыграл THW Kiel со счётом 40:37.

Результат игры не повлиял на позиции команд в группе. «Индустрия» уже гарантировала себе участие во втором этапе соревнований, тогда как «Колстад» завершил групповой этап без набранных очков. В следующей части турнира команда из Кельце точно сыграет против «Барселоны», GOG Gudme и лиссабонского «Спортинга».

Читай нас в