波兰凯尔采工业队在手球欧冠联赛F组第六轮比赛中以40:35战胜挪威科尔斯塔德队。凯尔采举行的这场比赛结束了两队的赛事第一阶段。据Interia Sport报道。

主队占优

比赛开局双方战成3:3，但随后主队将领先优势扩大到4球，以7:3领先。上半场进行至中段时，工业队以10:5领先，并以19:16的优势进入中场休息。

下半场，凯尔采俱乐部再次扩大领先优势：休息后比分变为25:19，距离比赛结束约15分钟时，特奥·莫纳尔进球，将比分改写为31:22。门将亚当·莫拉夫斯基在上半场就替换德扬·米洛萨夫列夫登场。

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首秀与第40球

工业队主教练克日什托夫·利耶夫斯基在本场比赛中考察了多名球员。马尔切尔·拉托辛斯基在边路首发出场，21岁的黑山手球运动员米洛拉德·巴基奇则完成了个人欧冠联赛正式首秀。他正在从赛季开始前不久遭遇的掌骨骨折中恢复。

球队第三门将卡茨佩尔·卡莱塔也完成了赛事首秀。工业队在第59分钟打进第40球，彼得·延德拉希克取得进球。凯尔采俱乐部上一次在欧冠联赛比赛中攻入40球是在2022年10月，当时球队以40:37击败THW Kiel。

比赛结果没有影响两队在小组中的排名。工业队已经确保晋级赛事第二阶段，而科尔斯塔德队则以零分结束小组赛阶段。在赛事的下一阶段，凯尔采队确定将对阵巴塞罗那、GOG Gudme和里斯本竞技。

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