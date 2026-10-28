Фехтовальщица Ольга Харлан готовится выступить на Кубке мира в Египте

Двукратная олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира по фехтованию на саблях Ольга Харлан может в ближайшее время вернуться к выступлениям на международной арене. Украинскую спортсменку включили в список участниц учебно-тренировочного сбора в Италии, где она сейчас проживает.

Ольга Харлан пропустила предыдущий сезон из-за беременности. Спортсменка родила дочь Ариану, после чего сосредоточилась на восстановлении и подготовке к возвращению в большой спорт.

Последний раз украинская саблистка выходила на соревновательную дорожку в декабре 2024 года — на этапе Гран-при во французском Орлеане.

После рождения дочери Харлан неоднократно заявляла о намерении вернуться к профессиональным выступлениям. В то же время сроки ее возвращения оставались неопределенными, ведь было сложно оценить, сколько времени понадобится спортсменке для полноценного восстановления и набора формы.

Новые сигналы о возможном возвращении спортсменки появились после публикации приказа Министерства молодежи и спорта Украины о проведении специального учебно-тренировочного сбора в Италии.

Имя Ольги Харлан внесли в список участниц сбора. Тренировки должны проходить под руководством Андреа Теренцио — наставника, который привел украинскую сборную саблисток к олимпийскому золоту на Играх 2024 года.

Сам факт участия в сборах ещё не означает, что Харлан гарантированно выступит на ближайших международных соревнованиях. Однако это может свидетельствовать о том, что спортсменка продолжает подготовку к возвращению.

Согласно тексту приказа, участницы тренировочного сбора также должны отправиться на ближайший этап Кубка мира в Египте, который запланирован на ноябрь.

Окончательно подтвердить участие Ольги Харлан в турнире можно будет после обнародования окончательных списков участников.

Если восстановление и подготовка спортсменки будут проходить по запланированному графику, она сможет усилить украинскую команду уже в начале олимпийского отбора на Игры 2028 года. По предварительной информации, квалификационный цикл должен начаться в апреле следующего года.

Таким образом, включение Ольги Харлан в состав участниц тренировочного сбора в Италии стало важным сигналом о её возможном возвращении. В то же время окончательные сроки восстановления и участие в ближайших турнирах будут зависеть от готовности спортсменки и официальных заявок на соревнования.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина во второй раз в своей карьере достигла отметки в 50 побед за сезон. Юбилейной стала победа над китаянкой Го Ханьюй в 1/8 финала турнира Wuhan Open со счётом 6:4, 6:1.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче украинская теннисистка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в двух сетах.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина улучшит свою позицию в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Пекине. Это станет её лучшим результатом за последние пять лет.

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