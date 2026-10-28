Olga Harlan, dwukrotna mistrzyni olimpijska i sześciokrotna mistrzyni świata w szabli, może wkrótce powrócić do startów na arenie międzynarodowej. Ukraińska sportsmenka znalazła się na liście uczestniczek zgrupowania szkoleniowego we Włoszech, gdzie obecnie mieszka.

Olga Harlan opuściła poprzedni sezon z powodu ciąży. Sportowiec urodziła córkę Arianę, po czym skupiła się na regeneracji i przygotowaniach do powrotu do wielkiego sportu.

Ostatni raz ukraińska szablistka pojawiła się na torze zawodowym w grudniu 2024 roku — podczas etapu Grand Prix we francuskim Orleanie.

Po urodzeniu córki Harlan wielokrotnie deklarowała zamiar powrotu do zawodowych startów. Jednocześnie terminy jej powrotu pozostawały nieokreślone, ponieważ trudno było oszacować, ile czasu zajmie zawodniczce pełna rekonwalescencja i powrót do formy.

Nowe sygnały dotyczące możliwego powrotu zawodniczki pojawiły się po opublikowaniu rozporządzenia Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy w sprawie zorganizowania specjalnego zgrupowania szkoleniowo-treningowego we Włoszech.

Nazwisko Olgi Harlan znalazło się na liście uczestniczek zgrupowania. Treningi mają odbywać się pod kierownictwem Andrea Terenzio – trenera, który poprowadził ukraińską reprezentację szablistów do złotego medalu olimpijskiego podczas Igrzysk w 2024 roku.

Sam fakt udziału w zgrupowaniu nie oznacza jeszcze, że Harlan na pewno wystąpi w najbliższych międzynarodowych zawodach. Może to jednak świadczyć o tym, że zawodniczka kontynuuje przygotowania do powrotu.

Zgodnie z treścią zarządzenia uczestniczki zgrupowania treningowego mają również udać się na najbliższy etap Pucharu Świata w Egipcie, zaplanowany na listopad.

Ostateczne potwierdzenie udziału Olgi Harlan w turnieju będzie możliwe po opublikowaniu ostatecznych list zgłoszeniowych.

Jeśli rekonwalescencja i przygotowania zawodniczki będą przebiegać zgodnie z harmonogramem, może ona wzmocnić ukraińską drużynę już na początku kwalifikacji olimpijskich do Igrzysk w 2028 roku. Według wstępnych informacji cykl kwalifikacyjny ma się rozpocząć w kwietniu przyszłego roku.

W związku z tym włączenie Olgi Harlan do składu uczestniczek zgrupowania treningowego we Włoszech stało się ważnym sygnałem wskazującym na jej możliwy powrót. Jednocześnie ostateczne terminy powrotu do zdrowia oraz udział w najbliższych turniejach będą zależały od gotowości zawodniczki oraz oficjalnych zgłoszeń do zawodów.

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