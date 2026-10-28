击剑运动员奥尔加·哈兰正准备参加在埃及举行的世界杯比赛

两届奥运会冠军、六届世界击剑沙剑冠军奥尔加·哈兰可能在近期重返国际赛场。 这位乌克兰运动员已被列入在意大利举行的集训名单，她目前居住在该国。

奥尔加·哈兰因怀孕缺席了上个赛季。她生下女儿阿里安娜后，便专注于恢复训练，为重返顶级竞技舞台做准备。

这位乌克兰重剑选手上次登上比赛赛道是在2024年12月——在法国奥尔良举行的格兰披治系列赛上。

女儿出生后，哈兰曾多次表示有意重返职业赛场。但她的复出时间一直未定，因为很难评估这位运动员需要多长时间才能完全恢复并重拾竞技状态。

在乌克兰青年和体育部发布关于在意大利举行特别集训的命令后，有关这位运动员可能复出的新信号随之出现。

奥尔加·哈兰的名字已被列入集训名单。训练将在安德烈亚·特伦齐奥的指导下进行——正是这位教练带领乌克兰女子佩剑队在2024年奥运会上摘得金牌。

参加集训这一事实本身并不意味着哈兰一定能参加即将到来的国际比赛。但这可能表明，这位运动员正在继续为复出做准备。

根据命令内容，集训营的成员还需前往埃及参加定于11月举行的下一站世界杯分站赛。

奥尔加·哈兰能否参加该赛事，需待最终参赛名单公布后才能最终确认。

如果这位运动员的康复和备战工作能按计划进行，她有望在2028年奥运会资格赛初期就为乌克兰队增添力量。据初步消息，资格赛周期将于明年4月开始。

因此，奥尔加·哈兰被纳入意大利集训名单，标志着她可能复出的重要信号。同时，最终的恢复时间以及参加近期赛事的情况，将取决于运动员的准备状况和赛事的官方报名情况。

值得一提的是，乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜职业生涯中第二次单赛季胜场数达到50场。 她在武汉公开赛1/8决赛中以6:4、6:1的比分战胜中国选手何汉悦，这场胜利成为她本赛季的第50场胜利。

值得一提的是，乌克兰头号选手埃琳娜·斯维托丽娜未能晋级北京WTA 1000系列赛的半决赛。 在四分之一决赛中，这位乌克兰网球选手以两盘不敌中国选手郑钦文。

值得一提的是，乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜将在北京站赛事结束后提升其WTA世界排名，这也将成为她近五年来取得的最佳成绩。

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