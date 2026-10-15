Світоліна здобула 50 перемог за сезон удруге в кар’єрі

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Українська тенісистка Еліна Світоліна вдруге у своїй кар’єрі досягла позначки в 50 перемог за сезон. Ювілейною стала перемога над китаянкою Го Ханьюй у 1/8 фіналу турніру Wuhan Open із рахунком 6:4, 6:1.

Із загальної кількості перемог 47 Світоліна здобула на турнірах WTA, ще три — у складі збірної України на Кубку Біллі Джин Кінг. Загалом у сезоні-2026 вона провела 66 матчів.

У чвертьфіналі турніру в китайському Ухані українка зустрінеться з британською тенісисткою Сонай Картал.

Попереднього разу Світоліна здобула понад 50 перемог за сезон у 2017 році — тоді на її рахунку було 53 виграні матчі та п’ять титулів WTA. Нині українка посідає шосте місце світового рейтингу й уже виграла два титули цього року.

Джерело: BTU

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла пробитися до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Пекіні. У чвертьфінальному поєдинку українська тенісистка поступилася представниці Китаю Чжен Ціньвень у двох сетах.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна покращитьпозицію у світовому рейтингу WTA за підсумками турніру в Пекіні. Це стане її найкращим результатом за останні п’ять років.

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