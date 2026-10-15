Свитолина во второй раз в карьере одержала 50 побед за сезон

Украинская теннисистка Элина Свитолина во второй раз в своей карьере достигла отметки в 50 побед за сезон. Юбилейной стала победа над китаянкой Го Ханьюй в 1/8 финала турнира Wuhan Open со счётом 6:4, 6:1.

Из общего количества побед 47 Свитолина одержала на турнирах WTA, ещё три — в составе сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг. Всего в сезоне-2026 она провела 66 матчей.

В четвертьфинале турнира в китайском Ухане украинка встретится с британской теннисисткой Сонай Картал.

В последний раз Свитолина одержала более 50 побед за сезон в 2017 году — тогда на ее счету было 53 выигранных матча и пять титулов WTA. Сейчас украинка занимает шестое место в мировом рейтинге и уже выиграла два титула в этом году.

Источник: BTU

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира серии WTA 1000 в Пекине. В четвертьфинальном матче украинская теннисистка уступила представительнице Китая Чжэн Циньвэнь в двух сетах.

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина улучшит свою позицию в мировом рейтинге WTA по итогам турнира в Пекине. Это станет её лучшим результатом за последние пять лет.

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