Леся Цуренко объявила о завершении теннисной карьеры

Бывшая первая ракетка Украины Леся Цуренко решила завершить профессиональную карьеру.

Теннисистка не выходила на корт с конца 2024 года. Сначала она взяла паузу, а затем перенесла операцию на руке.

Кроме того, у Цуренко возник конфликт с WTA: она обвинила ассоциацию в психологическом насилии из-за её позиции относительно участия российских и белорусских теннисисток в турнирах.

В 2023 году из-за заявлений руководства WTA о поддержке войны спортсменами из России и Беларуси Цуренко пережила нервный срыв и снялась с матча против Арины Сабаленки. Весной 2026 года суд отклонил её иск против ассоциации.

За почти 20 лет в профессиональном теннисе украинка завоевала четыре титула WTA. Лучшим результатом на турнирах Grand Slam стал четвертьфинал US Open в 2018 году. В феврале 2019 года она занимала 23-е место в мировом рейтинге, а в целом заработала более 6,9 млн долларов призовых.

Источник: Instagram Леси Цуренко

Напомним, украинская теннисистка Элина Свитолина пока не спешит возвращаться к выступлениям в мировом теннисном туре. Спортсменка не примет участие в турнире серии WTA 500, который пройдет в Токио с 26 октября по 1 ноября.

Об отсутствии Свитолиной в списке участниц сообщили на официальном сайте соревнований. Причины отказа от участия в турнире не уточняются.

Элина Свитолина столкнулась с сексистскими оскорблениями после разрыва с Монфисом — The Telegraph.

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