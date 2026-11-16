Lesia Tsurenko ogłosiła zakończenie kariery tenisowej

Była liderka ukraińskiego tenisa Lesia Tsurenko postanowiła zakończyć karierę zawodową.

Tenisistka nie pojawiała się na korcie od końca 2024 roku. Najpierw zrobiła sobie przerwę, a następnie przeszła operację ręki.

Tsurenko miała również konflikt z WTA, oskarżając stowarzyszenie o przemoc psychiczną w związku z jego stanowiskiem dotyczącym udziału rosyjskich i białoruskich tenisistek w turniejach.

W 2023 roku, w związku z wypowiedziami kierownictwa WTA na temat poparcia dla wojny przez sportowców z Rosji i Białorusi, Tsurenko przeżyła załamanie nerwowe i wycofała się z meczu przeciwko Arinie Sabalenko. Wiosną 2026 roku sąd oddalił jej pozew przeciwko stowarzyszeniu.

W ciągu prawie 20 lat kariery w tenisie zawodowym Ukrainka zdobyła cztery tytuły WTA. Jej najlepszym wynikiem w turniejach Wielkiego Szlema był ćwierćfinał US Open w 2018 roku. W lutym 2019 roku zajmowała 23. miejsce w światowym rankingu, a łącznie zarobiła ponad 6,9 mln dolarów z tytułu nagród.

Źródło: Instagram Lesi Tsurenko

Przypomnijmy, że ukraińska tenisistka Elina Svitolina nie spieszy się jeszcze z powrotem do rozgrywek w światowym cyklu tenisowym. Sportowiec nie weźmie udziału w turnieju serii WTA 500, który odbędzie się w Tokio w dniach od 26 października do 1 listopada.

O nieobecności Svitolin na liście uczestniczek poinformowano na oficjalnej stronie zawodów. Przyczyny rezygnacji z udziału w turnieju nie zostały podane.

Elina Svitolina spotkała się z seksistowskimi obelgami po rozstaniu z Monfisem — The Telegraph.

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