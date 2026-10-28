Видео: Тренер Абель Санчес не советует Ломаченко возвращаться в бокс

Мексиканский тренер Абель Санчес высказался против возвращения Василия Ломаченко на ринг. Специалист заявил, что если бы работал с бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях, то отговаривал бы его от возобновления карьеры.

«Мне не нравится, что он возвращается в 38 лет после двухлетнего перерыва. Это как с возвращением Кроуфорда. Чего еще можно достичь, кроме звания абсолютного чемпиона? У него и так невероятная карьера и великолепная история. Именно поэтому я сомневаюсь в целесообразности его возвращения. Хотя и понимаю, почему он этого хочет».

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Санчес считает, что Ломаченко должен учитывать все «подводные камни и отрицательные стороны» своего возвращения.

«Я бы попытался его отговорить. Конечно, я поддержал бы любое его решение, но сделал бы всё возможное, чтобы указать на все подводные камни и отрицательные стороны такого шага. Бесспорно, в этом есть и немало положительных моментов. Но речь идет не о том, чтобы он боролся за звание абсолютного чемпиона в 38 лет. К тому времени ему уже исполнится 40», — приводит слова тренера Fight Hub TV.

Напомним, Ломаченко согласился на бой с чемпионом мира, поединок планируется на 2027 год.

До этого Усик подтвердил подготовку Ломаченко к возвращению на ринг.

Украинский чемпион Александр Усик, вероятно, уже определился со своим последним соперником в профессиональной карьере.

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