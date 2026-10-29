Польский теннисист Ян Зелиньский и австралиец Марк Полманс не вышли в полуфинал парного турнира ATP 500 в Базеле, Швейцария. В четвертьфинале они уступили первой сеяной немецкой паре Кевин Кравиц — Тим Пюц со счетом 6:7(3), 6:7(5), сообщает Interia Sport.

Первый сет решил тай-брейк

Зелиньский начал матч на подаче и уверенно выиграл первый гейм. В следующем гейме польско-австралийский дуэт имел две возможности повести 2:0, но Пюц удержал свою подачу. Еще три брейк-пойнта Зелиньский и Полманс не реализовали в шестом гейме.

Немецкие теннисисты также имели шансы на брейк, когда подавал Полманс. Первый брейк-пойнт он отыграл подачей, а во время второго Зелиньский успешно сыграл у сетки. До завершения сета соперники не создали новых возможностей для брейка, поэтому судьбу партии решал тай-брейк.

Кравиц и Пюц сразу сделали мини-брейк и контролировали ход тай-брейка. При счете 6:3 они получили сетболы и реализовали первый из них на своей подаче.

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Не удержали преимущество во второй партии

В третьем гейме второго сета Зелиньский и Полманс взяли подачу Пюца. Однако уже в следующем гейме Полманс потерял свою подачу, хотя их дуэт имел две возможности повести 3:1. В дальнейшем обе пары уверенно играли на подаче, поэтому матч снова перешел в тай-брейк.

При счете 4:4 Зелиньский и Полманс сделали первый мини-брейк. Они повели 5:4 и имели две собственные подачи, однако оба розыгрыша выиграли соперники. Кравиц и Пюц получили матчбол на своей подаче и завершили встречу в двух сетах.

В первом круге Зелиньский и Полманс обыграли Роберта Галлоуэя и Андре Йоранссона — 4:6, 7:6(4), 10:6. После поражения в четвертьфинале они завершили выступление на турнире Swiss Indoors Basel.

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