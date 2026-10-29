Polski tenisista Jan Zieliński i Australijczyk Marc Polmans nie awansowali do półfinału turnieju deblowego ATP 500 w Bazylei w Szwajcarii. W ćwierćfinale przegrali z najwyżej rozstawioną niemiecką parą Kevin Krawietz — Tim Puetz 6:7(3), 6:7(5), informuje Interia Sport.

Pierwszy set rozstrzygnął tie-break

Zieliński rozpoczął mecz od serwisu i pewnie wygrał pierwszego gema. W kolejnym gemie polsko-australijski duet miał dwie okazje, aby objąć prowadzenie 2:0, ale Puetz utrzymał swoje podanie. Zieliński i Polmans nie wykorzystali jeszcze trzech break pointów w szóstym gemie.

Niemieccy tenisiści również mieli szanse na przełamanie, gdy serwował Polmans. Pierwszego break pointa obronił serwisem, a przy drugim Zieliński skutecznie zagrał przy siatce. Do końca seta rywale nie stworzyli kolejnych okazji do przełamania, dlatego o losach partii zdecydował tie-break.

Krawietz i Puetz od razu zdobyli mini-breaka i kontrolowali przebieg tie-breaka. Przy stanie 6:3 wypracowali setbole i wykorzystali pierwszego z nich przy własnym serwisie.

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Nie utrzymali przewagi w drugiej partii

W trzecim gemie drugiego seta Zieliński i Polmans przełamali serwis Puetza. Jednak już w następnym gemie Polmans stracił własne podanie, choć ich duet miał dwie okazje, aby objąć prowadzenie 3:1. Następnie obie pary pewnie grały przy własnym serwisie, więc mecz ponownie przeszedł do tie-breaka.

Przy stanie 4:4 Zieliński i Polmans zdobyli pierwszego mini-breaka. Objęli prowadzenie 5:4 i mieli dwa własne serwisy, jednak oba punkty wygrali rywale. Krawietz i Puetz wywalczyli piłkę meczową przy własnym serwisie i zakończyli spotkanie w dwóch setach.

W pierwszej rundzie Zieliński i Polmans pokonali Roberta Gallowaya i Andre Goranssona — 4:6, 7:6(4), 10:6. Po porażce w ćwierćfinale zakończyli udział w turnieju Swiss Indoors Basel.

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