波兰网球选手扬·泽林斯基和澳大利亚选手马克·波尔曼斯未能晋级瑞士巴塞尔ATP 500双打赛事半决赛。在四分之一决赛中，他们以6:7(3)、6:7(5)不敌头号种子德国组合凯文·克拉维茨和蒂姆·普茨，Interia Sport报道。

首盘由抢七决胜

泽林斯基以发球开始比赛，并自信地拿下首局。下一局中，这对波兰-澳大利亚组合有两次机会以2:0领先，但普茨保住了自己的发球局。泽林斯基和波尔曼斯在第六局又错失了三次破发点。

德国选手在波尔曼斯发球时也获得了破发机会。他用发球挽救了第一个破发点，而在第二个破发点上，泽林斯基在网前成功得分。直到该盘结束，对手都没有再创造破发机会，因此抢七决定了这一盘的胜负。

克拉维茨和普茨立即取得一个迷你破发，并掌控了抢七的局面。在6:3时，他们拿到盘点，并在自己的发球分上兑现了第一个盘点。

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未能守住第二盘的优势

第二盘第三局，泽林斯基和波尔曼斯破掉了普茨的发球局。然而下一局，波尔曼斯就丢掉了自己的发球局，尽管他们这一组合有两次机会以3:1领先。此后，两对组合都稳稳保住发球局，比赛因此再次进入抢七。

在4:4时，泽林斯基和波尔曼斯取得了第一个迷你破发。他们以5:4领先，并拥有两个自己的发球分，但两个回合都被对手赢下。克拉维茨和普茨在自己的发球分上拿到赛点，并以两盘结束了比赛。

首轮比赛中，泽林斯基和波尔曼斯击败了罗伯特·加洛韦和安德烈·约兰松，比分为4:6、7:6(4)、10:6。四分之一决赛失利后，他们结束了在Swiss Indoors Basel赛事中的征程。

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