Спортивная конфедерация и Олимпийский комитет ЮАР (Sascoc) определили Дурбан приоритетным городом для заявки страны на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 или 2040 года. О намерении подать заявку 29 октября в Йоханнесбурге объявила Sascoc, подтвердив, что инициативу поддержало правительство после одобрения Кабинетом министров, сообщает Daily Maverick.

Следующие этапы заявки

Генеральный директор Sascoc Нозипо Джафта заявила, что проект находится на ранней стадии. Организация ведет постоянный диалог с Комиссией МОК по будущим хозяевам Игр и оценивает возможность проведения соревнований в ЮАР.

Дурбан выбрали после того, как в мае заинтересованность в приеме Игр также выразили провинция, Йоханнесбург и Кейптаун. Исполняющая обязанности президента Sascoc Лвандиле Симелане отметила, что данные о приоритетном городе необходимо было представить МОК до 31 октября.

По данным издания, интерес к проведению Олимпиады 2036 года уже выразили семь стран. В ноябре заинтересованные стороны, в том числе ЮАР, должны представить МОК свое видение и сообщить о прогрессе в подготовке проектов. Оценку осуществимости заявок планируют завершить в марте 2027 года, а окончательный выбор хозяина ожидается в 2029 году.

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Инфраструктура и готовность

Sascoc намерена преимущественно использовать существующую инфраструктуру. В Дурбане рядом расположены стадионы «Мозес Мабида» и «Кингс-Парк», а также океанское побережье. Город также рассматривают как место для Олимпийской деревни и церемоний открытия и закрытия.

В то же время заявка предусматривает подход с несколькими городами. Глава оценочной панели Рубен Редди заявил, что Дурбан потенциально может разместить в компактной зоне не менее 65% спортивной программы и объектов. По его словам, для устранения существующих пробелов предусмотрен длительный период подготовки.

В 2017 году Дурбан утратил право на проведение Игр Содружества 2022 года после пропуска ключевых дедлайнов, в том числе касающихся создания местного оргкомитета. Издание также отмечает, что возникают вопросы относительно управления спортивными структурами: в сентябре президента Sascoc Барри Хендрикса отстранили из-за возможных административных недостатков. Симелане заявила, что организация работает над усилением управления в спортивных федерациях.

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