ПАР обрала Дурбан пріоритетним містом для заявки на Олімпіаду — Daily Maverick

Спортивна конфедерація і Олімпійський комітет ПАР (Sascoc) визначили Дурбан пріоритетним містом для заявки країни на проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор 2036 або 2040 року. Про намір подати заявку 29 жовтня в Йоганнесбурзі оголосила Sascoc, підтвердивши, що ініціативу підтримав уряд після схвалення Кабінетом міністрів, повідомляє Daily Maverick.

Наступні етапи заявки

Гендиректорка Sascoc Нозіпо Джафта заявила, що проєкт перебуває на початковій стадії. Організація веде постійний діалог із Комісією МОК з майбутніх господарів Ігор та оцінює можливість проведення змагань у ПАР.

Дурбан обрали після того, як у травні зацікавленість у прийомі Ігор також висловили провінція, Йоганнесбург і Кейптаун. Виконувачка обов’язків президентки Sascoc Лванділе Сімелане зазначила, що дані про пріоритетне місто треба було подати до МОК до 31 жовтня.

За даними видання, інтерес до проведення Олімпіади 2036 року вже висловили сім країн. У листопаді зацікавлені сторони, зокрема ПАР, мають представити МОК своє бачення та повідомити про поступ у підготовці проєктів. Оцінювання здійсненності заявок планують завершити в березні 2027 року, а остаточний вибір господаря очікується 2029 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інфраструктура та готовність

Sascoc має намір переважно використовувати наявну інфраструктуру. У Дурбані поруч розташовані стадіони «Мозес Мабіда» та «Кінгс-Парк», а також океанське узбережжя. Місто також розглядають як місце для Олімпійського селища й церемоній відкриття та закриття.

Водночас заявка передбачає підхід із кількома містами. Голова оціночної панелі Рубен Редді сказав, що Дурбан потенційно може розмістити в компактній зоні щонайменше 65% спортивної програми та об’єктів. За його словами, для усунення наявних прогалин передбачено тривалий період підготовки.

У 2017 році Дурбан утратив право на проведення Ігор Співдружності 2022 року після пропуску ключових дедлайнів, зокрема щодо створення місцевого оргкомітету. Видання також зазначає, що виникають питання щодо управління спортивними структурами: у вересні президента Sascoc Баррі Хендрікса відсторонили через імовірні адміністративні недоліки. Сімелане заявила, що організація працює над посиленням управління у спортивних федераціях.

Читай нас у