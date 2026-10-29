Południowoafrykańska Konfederacja Sportowa i Komitet Olimpijski (Sascoc) wskazały Durban jako priorytetowe miasto dla kandydatury kraju do organizacji Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036 lub 2040 roku. Sascoc ogłosił zamiar złożenia kandydatury 29 października w Johannesburgu, potwierdzając, że inicjatywa uzyskała poparcie rządu po zatwierdzeniu przez Gabinet Ministrów, informuje Daily Maverick.

Kolejne etapy kandydatury

Dyrektorka generalna Sascoc, Nozipho Jafta, oświadczyła, że projekt jest na wczesnym etapie. Organizacja prowadzi stały dialog z Komisją MKOl ds. Przyszłych Gospodarzy Igrzysk i ocenia możliwość przeprowadzenia zawodów w RPA.

Durban wybrano po tym, jak w maju zainteresowanie organizacją Igrzysk wyraziły również prowincja, Johannesburg i Kapsztad. Pełniąca obowiązki prezydentki Sascoc Lwandile Simelane zaznaczyła, że informacje o priorytetowym mieście należało przekazać MKOl do 31 października.

Według publikacji zainteresowanie organizacją Olimpiady w 2036 roku wyraziło już siedem państw. W listopadzie zainteresowane strony, w tym RPA, mają przedstawić MKOl swoją wizję oraz poinformować o postępach w przygotowaniu projektów. Ocena wykonalności kandydatur ma zostać zakończona w marcu 2027 roku, a ostatecznego wyboru gospodarza oczekuje się w 2029 roku.

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Infrastruktura i gotowość

Sascoc zamierza wykorzystywać przede wszystkim istniejącą infrastrukturę. W Durbanie blisko siebie znajdują się stadiony Moses Mabhida i Kings Park, a także wybrzeże oceanu. Miasto jest również rozważane jako miejsce dla wioski olimpijskiej oraz ceremonii otwarcia i zamknięcia.

Jednocześnie kandydatura zakłada podejście obejmujące kilka miast. Przewodniczący panelu oceniającego Ruben Reddy powiedział, że Durban potencjalnie może pomieścić w zwartej strefie co najmniej 65% programu sportowego i obiektów. Jak zaznaczył, przewidziano długi okres przygotowań, aby usunąć istniejące braki.

W 2017 roku Durban utracił prawo do organizacji Igrzysk Wspólnoty Narodów w 2022 roku po niedotrzymaniu kluczowych terminów, w tym dotyczących utworzenia lokalnego komitetu organizacyjnego. Publikacja zauważa również, że pojawiają się pytania dotyczące zarządzania strukturami sportowymi: we wrześniu prezes Sascoc Barry Hendricks został zawieszony z powodu możliwych niedociągnięć administracyjnych. Simelane oświadczyła, że organizacja pracuje nad wzmocnieniem zarządzania w federacjach sportowych.

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