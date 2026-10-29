南非体育联合会和奥林匹克委员会（Sascoc）已确定德班为该国申办2036年或2040年奥运会和残奥会的优先城市。Sascoc于10月29日在约翰内斯堡宣布有意提交申办申请，并确认该倡议在获得内阁批准后得到了政府支持，据《每日马弗里克报》报道。

申办的后续阶段

Sascoc首席执行官诺齐波·贾夫塔表示，该项目仍处于初期阶段。该组织正与国际奥委会未来奥运会主办城市委员会保持持续对话，并评估在南非举办赛事的可能性。

德班是在5月该省、约翰内斯堡和开普敦也表达了举办奥运会的意愿后被选定的。Sascoc代理主席卢万迪莱·西梅拉内指出，关于优先城市的信息必须在10月31日前提交给国际奥委会。

据该报报道，已有七个国家表达了举办2036年奥运会的兴趣。11月，包括南非在内的相关方将向国际奥委会展示各自的构想，并通报项目筹备进展。申办可行性评估计划于2027年3月完成，最终主办方预计将于2029年确定。

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基础设施与准备情况

Sascoc打算主要使用现有基础设施。德班的摩西·马比达体育场和金斯帕克体育场彼此相邻，此外还拥有海岸线。该市也被考虑作为奥运村以及开幕式和闭幕式的举办地。

与此同时，该申办计划采用多城市模式。评估小组负责人鲁本·雷迪表示，德班有可能在紧凑区域内容纳至少65%的体育项目和场馆。根据他的说法，为弥补现有缺口，计划安排较长的筹备期。

2017年，德班因错过关键截止期限而失去了举办2022年英联邦运动会的资格，其中包括成立当地组委会的期限。该报还指出，体育机构的管理问题正在引发疑问：9月，Sascoc主席巴里·亨德里克斯因可能存在行政管理缺陷而被停职。西梅拉内表示，该组织正在努力加强体育联合会的治理。

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