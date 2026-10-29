В Польше «Авиа» из Свидника победила клуб Экстракласы «Радомяк» из Радома со счётом 2:1 в матче 1/16 финала Кубка Польши. Судьба встречи решилась в дополнительное время, а команда из Свидника завоевала путёвку в 1/8 финала, сообщает Interia Sport.

Пенальти на 95-й минуте

«Радомяк» вёл со счётом 1:0 и был близок к победе в основное время. Однако на 95-й минуте арбитр назначил пенальти в пользу хозяев после просмотра эпизода с помощью VAR. Сначала судья считал, что футболист «Авиа» симулировал нарушение правил, но изменил решение после просмотра повтора у монитора.

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Одиннадцатиметровый реализовал Гжегож Афтыка, сравняв счёт. В дополнительное время он забил во второй раз и принёс «Авиа» победу 2:1.

Реакция «Радомяка»

В «Радомяке» не согласились с решением арбитра. Клуб заявил в социальной сети X, что на повторах не было видно контакта между игроками, несмотря на что судьи изменили первоначальное решение и назначили пенальти. Также в команде обратили внимание, что футболист хозяев не протестовал после первого вердикта судьи.

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