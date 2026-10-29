W Polsce Avia Świdnik pokonała klub Ekstraklasy Radomiak Radom 2:1 w meczu 1/16 finału Pucharu Polski. Losy spotkania rozstrzygnęły się w dogrywce, a zespół ze Świdnika wywalczył awans do 1/8 finału, informuje Interia Sport.

Rzut karny w 95. minucie

Radomiak prowadził 1:0 i był bliski zwycięstwa w regulaminowym czasie gry. Jednak w 95. minucie arbiter podyktował rzut karny dla gospodarzy po analizie sytuacji z wykorzystaniem VAR. Początkowo sędzia uznał, że zawodnik Avii symulował faul, ale zmienił decyzję po obejrzeniu powtórki przy monitorze.

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Jedenastkę wykorzystał Grzegorz Aftyka, wyrównując wynik. W dogrywce strzelił po raz drugi i zapewnił Avii zwycięstwo 2:1.

Reakcja Radomiaka

W Radomiaku nie zgodzono się z decyzją arbitra. Klub napisał w serwisie społecznościowym X, że na powtórkach nie było widać kontaktu między zawodnikami, mimo czego sędziowie zmienili pierwotną decyzję i podyktowali rzut karny. W zespole zwrócono również uwagę, że zawodnik gospodarzy nie protestował po pierwszym werdykcie sędziego.

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