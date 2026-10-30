Триатлонист из ЮАР Анри Схуман заявил, что на протяжении десяти лет подвергался оскорблениям и травле в интернете после финала Мировой серии по триатлону в сентябре 2016 года в мексиканском Косумеле. Как сообщает Daily Maverick, спортсмен недавно опубликовал видео о своем опыте и получил значительную поддержку.

Во время того старта британец Джонни Браунли, который лидировал, обессилел менее чем за километр до финиша. Ему помог брат Алистер Браунли, который доставил его к финишной черте. Схуман вышел вперед и победил, Джонни Браунли завоевал серебро, а Алистер Браунли — бронзу. По словам спортсмена, каждое новое появление видео финиша в соцсетях вызывало новую волну нападок.

Угрозы семье

35-летний Схуман сказал, что оскорбительные комментарии отразились на его уверенности в себе. Ситуация стала особенно сложной после того, как, по его словам, пользователи начали атаковать и угрожать его жене Франзел и детям — дочери четырех с половиной лет и двухлетнему сыну.

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Триатлонист подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с братьями Браунли, в частности с Джонни. По его словам, после соревнования Джонни Браунли написал ему, что он поступил правильно, поскольку это была спортивная борьба.

Планы на Олимпиаду

Схуман, завоевавший бронзу Олимпиады 2016 года и золото Игр Содружества 2018 года, планирует бороться за участие в своих четвертых Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Недавно он завоевал серебряную медаль чемпионата Африки. Для повышения рейтинга и квалификации на Игры спортсмену необходимо выступить в как можно большем количестве стартов в течение следующих двух лет.

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