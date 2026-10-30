Triathlonista z RPA Henri Schoeman powiedział, że przez dziesięć lat doświadczał zniewag i nękania w internecie po finale Światowej Serii Triathlonu we wrześniu 2016 roku w Cozumel w Meksyku. Jak podaje Daily Maverick, sportowiec niedawno opublikował nagranie o swoich doświadczeniach i otrzymał znaczące wsparcie.

Podczas tych zawodów Brytyjczyk Jonny Brownlee, który prowadził, opadł z sił na mniej niż kilometr przed metą. Pomógł mu jego brat Alistair Brownlee, który doprowadził go do linii mety. Schoeman wysunął się na prowadzenie i wygrał, Jonny Brownlee zdobył srebro, a Alistair Brownlee — brąz. Według sportowca każde nowe pojawienie się nagrania z finiszu w mediach społecznościowych wywoływało nową falę ataków.

Groźby wobec rodziny

35-letni Schoeman powiedział, że obraźliwe komentarze wpłynęły na jego pewność siebie. Sytuacja stała się szczególnie trudna po tym, jak — według jego słów — użytkownicy zaczęli atakować i grozić jego żonie Frensel oraz dzieciom: czteroipółletniej córce i dwuletniemu synowi.

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Triathlonista podkreślił, że utrzymuje dobre relacje z braćmi Brownlee, w tym z Jonnym. Jak powiedział, po zawodach Jonny Brownlee napisał do niego, że postąpił właściwie, ponieważ była to sportowa rywalizacja.

Plany olimpijskie

Schoeman, który zdobył brąz na igrzyskach olimpijskich w 2016 roku oraz złoto na Igrzyskach Wspólnoty Narodów w 2018 roku, planuje walczyć o udział w swoich czwartych igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Niedawno wywalczył srebrny medal mistrzostw Afryki. Aby podnieść ranking i zakwalifikować się na igrzyska, sportowiec musi startować w jak największej liczbie zawodów w ciągu najbliższych dwóch lat.

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