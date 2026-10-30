南非铁人三项运动员亨利·舒曼表示，自2016年9月墨西哥科苏梅尔世界铁人三项系列赛总决赛后，他长达十年遭受网络侮辱和骚扰。据《每日马弗里克报》报道，这名运动员近日发布了一段讲述自己经历的视频，并获得了大量支持。

在那场比赛中，领先的英国选手乔尼·布朗利在距离终点不到一公里处体力不支。他的兄弟阿利斯泰尔·布朗利帮助他抵达终点线。舒曼后来居上并夺冠，乔尼·布朗利获得银牌，阿利斯泰尔·布朗利获得铜牌。该运动员表示，每当终点视频再次出现在社交媒体上，都会引发新一轮攻击。

对家人的威胁

35岁的舒曼说，侮辱性评论影响了他的自信心。此后，据他所说，用户开始攻击并威胁他的妻子弗兰泽尔以及他们的孩子——一名四岁半的女儿和一名两岁的儿子，情况变得尤为艰难。

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这位铁人三项运动员强调，他与布朗利兄弟关系良好，其中包括乔尼。他说，比赛结束后，乔尼·布朗利写信告诉他，他做得对，因为那是一场体育竞争。

奥运计划

舒曼曾在2016年奥运会上获得铜牌，并在2018年英联邦运动会上夺得金牌。他计划争取参加2028年洛杉矶举行的个人第四届奥运会。他最近获得了非洲锦标赛银牌。为了提高排名并获得奥运会参赛资格，这名运动员需要在未来两年参加尽可能多的赛事。

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