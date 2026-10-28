Відео: Тренер Абель Санчес не радить Ломаченку повертатися в бокс

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Мексиканський тренер Абель Санчес висловився проти повернення Василя Ломаченка на ринг. Фахівець заявив, що якби працював із колишнім чемпіоном світу в трьох вагових категоріях, то відмовляв би його від відновлення кар’єри.

«Мені не подобається, що він повертається у 38 років після дворічної перерви. Це як із поверненням Кроуфорда. Чого ще можна досягти, окрім звання абсолютного чемпіона? У нього й так неймовірна кар'єра та чудова історія. Саме тому я сумніваюся в доцільності його повернення. Хоча й розумію, чому він цього хоче».

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Санчес вважає, що Ломаченко повинен враховувати всі «підводні камені та негативні сторони» свого повернення.

«Я б спробував його відмовити. Звісно, я підтримав би будь-яке його рішення, але зробив би все можливе, щоб вказати на всі підводні камені й негативні сторони такого кроку. Безперечно, у цьому є й чимало позитивних моментів. Але ж йдеться не про те, щоб він бився за звання абсолютного чемпіона у 38 років. На той час йому вже виповниться 40», — наводить слова тренера Fight Hub TV.

Нагадаємо, Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу, поєдинок планують на 2027 рік.

До цього Усик підтвердив підготовку Ломаченка до повернення на ринг.

Український чемпіон Олександр Усик, ймовірно, вже визначився зі своїм останнім суперником у професійній кар'єрі.

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