Film: Trener Abel Sánchez odradza Łomaczenko powrót do boksu

Meksykański trener Abel Sánchez wypowiedział się przeciwko powrotowi Wasyla Łomachenki na ring. Specjalista stwierdził, że gdyby pracował z byłym mistrzem świata w trzech kategoriach wagowych, odradzałby mu wznowienie kariery.

„Nie podoba mi się, że wraca w wieku 38 lat po dwuletniej przerwie. To tak jak z powrotem Crawforda. Czego jeszcze można osiągnąć, poza tytułem mistrza absolutnego? Ma i tak niesamowitą karierę i wspaniałą historię. Właśnie dlatego wątpię w sensowność jego powrotu. Chociaż rozumiem, dlaczego tego chce”.

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Sanchez uważa, że Łomaczenko powinien wziąć pod uwagę wszystkie „pułapki i negatywne strony” swojego powrotu.

„Próbowałbym go od tego odwieść. Oczywiście poparłbym każdą jego decyzję, ale zrobiłbym wszystko, co w mojej mocy, aby wskazać wszystkie pułapki i negatywne strony takiego kroku. Bez wątpienia jest w tym też sporo pozytywnych aspektów. Ale przecież nie chodzi o to, żeby walczył o tytuł absolutnego mistrza w wieku 38 lat. Do tego czasu skończy już 40 lat” – cytuje słowa trenera Fight Hub TV.

Przypomnijmy, że Łomaczenko zgodził się na walkę z mistrzem świata; pojedynek planowany jest na rok 2027.

Wcześniej Usyk potwierdził, że Łomaczenko przygotowuje się do powrotu na ring.

Ukraiński mistrz Oleksandr Usyk prawdopodobnie wybrał już swojego ostatniego przeciwnika w karierze zawodowej.

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