W Kantonie w Chinach czeska tenisistka Katerina Siniakova pokonała reprezentantkę Tajlandii Lanlanę Tararudee w pierwszej rundzie turnieju WTA 250. Siniakova przegrała pierwszego seta, ale wygrała mecz 2:6, 6:1, 6:4, podaje Interia Sport.

Nieudany początek meczu

Tararudee cztery razy przełamała serwis rywalki w pierwszej partii i zakończyła ją w niewiele ponad pół godziny — 6:2. W drugim secie Siniakova zmieniła przebieg gry: od razu przełamała rywalkę, objęła prowadzenie 3:0, a następnie wygrała cztery gemy z rzędu. Czeszka wyrównała stan rywalizacji w setach, oddając przeciwniczce tylko jednego gema.

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Prowadzenie 5:1 w decydującej partii

W trzecim secie Siniakova prowadziła 5:1, mając przewagę trzech przełamań. Tararudee zmniejszyła stratę do 5:4: wygrała gema przy serwisie Czeszki, utrzymała własne podanie, a następnie jeszcze raz przełamała rywalkę. Siniakova nie pozwoliła jednak przeciwniczce wyrównać i zakończyła mecz przełamaniem do zera.

Spotkanie trwało prawie dwie godziny. W 1/8 finału turnieju w Kantonie Siniakova zagra z Claire Liu. Przed wyjazdem do Chin Czeszka wygrała turniej w Osace, gdzie w finale pokonała Ashlyn Krueger w dwóch setach. W drodze po tytuł w Japonii wygrała także z Magdą Linette — 6:4, 6:1.

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