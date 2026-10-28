В Гуанчжоу, Китай, чешская теннисистка Катержина Синякова победила представительницу Таиланда Ланлану Тараруди в первом круге турнира WTA 250. Синякова уступила в первом сете, но выиграла матч со счётом 2:6, 6:1, 6:4, сообщает Interia Sport.

Неудачное начало матча

Тараруди четыре раза взяла подачу соперницы в первой партии и завершила её чуть более чем за полчаса — 6:2. Во втором сете Синякова изменила ход игры: сразу сделала брейк, повела 3:0, а затем выиграла четыре гейма подряд. Чешка сравняла счёт по сетам, отдав сопернице лишь один гейм.

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Преимущество 5:1 в решающей партии

В третьем сете Синякова повела 5:1, имея преимущество в три брейка. Тараруди сократила отставание до 5:4: она выиграла гейм на подаче чешки, взяла свою подачу, а затем ещё раз сделала брейк. Однако Синякова не позволила сопернице сравнять счёт и завершила матч брейком под ноль.

Встреча продолжалась почти два часа. В 1/8 финала турнира в Гуанчжоу Синякова сыграет против Клэр Лю. Перед переездом в Китай чешка выиграла турнир в Осаке, где в финале обыграла Эшлин Крюгер в двух сетах. На пути к титулу в Японии она также победила Магду Линетт — 6:4, 6:1.

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