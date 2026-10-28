在中国广州，捷克网球选手卡捷日娜·西尼亚科娃在WTA 250赛事首轮击败泰国选手兰拉娜·塔拉鲁迪。西尼亚科娃首盘告负，但以2:6、6:1、6:4赢得比赛，据Interia Sport报道。

比赛开局不利

塔拉鲁迪在首盘四次破掉对手发球局，并在略多于半小时内以6:2结束该盘。第二盘中，西尼亚科娃改变了比赛走势：她立即完成破发，以3:0领先，随后连赢四局。这位捷克选手将盘分扳平，仅让对手赢下一局。

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决胜盘以5:1领先

第三盘中，西尼亚科娃以5:1领先，拥有三次破发的优势。塔拉鲁迪将差距缩小至5:4：她在捷克选手的发球局拿下一局，保住自己的发球局，随后再次完成破发。不过，西尼亚科娃没有让对手追平比分，并以破发且一分未失结束比赛。

这场比赛持续了近两小时。在广州赛事16强赛中，西尼亚科娃将对阵克莱尔·刘。在前往中国之前，这位捷克选手赢得了大阪站赛事冠军，她在决赛中直落两盘击败阿什琳·克鲁格。在日本夺冠途中，她还以6:4、6:1战胜玛格达·利内特。

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