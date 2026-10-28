W Liverpoolu 21-letni francuski środkowy obrońca Jérémy Jacquet ugruntował miejsce w podstawowym składzie po letnim transferze z Rennes za 60 mln funtów. Według BBC Sport, w tym sezonie wychodził w podstawowym składzie we wszystkich meczach klubu w Premier League i Lidze Mistrzów.

Jacquet rozegrał 956 minut — spośród zawodników Liverpoolu w tym sezonie więcej zagrał tylko bramkarz Alisson, który ma 990 minut. Francuz został głównym partnerem Virgila van Dijka w środku obrony po odejściu Ibrahima Konaté do Realu Madryt oraz wobec problemów zdrowotnych Joe Gomeza i Giovanniego Leoniego.

Cztery mecze bez straty gola w lidze

W Premier League Jacquet ma cztery mecze bez straty gola. Zajmuje czwarte miejsce w lidze pod względem przechwytów — 15 — oraz bloków — 10. Obrońca wykonał także 19 odbiorów, najwięcej spośród zawodników Liverpoolu.

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Debiut Jacqueta w Premier League nastąpił w wyjazdowym meczu z Newcastle. W pierwszej połowie tego spotkania wykonał najwięcej celnych podań i najwięcej udanych podań w ostatnią tercję boiska spośród wszystkich uczestników meczu. Przed startem sezonu piłkarz nie zagrał ani minuty podczas letniego tournée klubu po USA, a później zadebiutował w meczu towarzyskim z Como, w którym strzelił gola na Anfield.

Powołanie do reprezentacji Francji

Udany start w klubie przyniósł Jacquetowi powołanie do reprezentacji Francji, w której zadebiutował w meczu z Włochami. Selekcjoner Francuzów Zinedine Zidane wysoko ocenił grę obrońcy, podkreślając jego odwagę, działania w pojedynkach i gotowość do dalekiego wychodzenia z obrony.

Według BBC Sport Chelsea również interesowała się Jacquetem, jednak piłkarz wybrał Liverpool. W chwili transferu rozegrał zaledwie 36 meczów we francuskiej Ligue 1. Van Dijk stwierdził, że ich współpraca w środku obrony poprawia się każdego dnia, a sam Jacquet, jego zdaniem, nie osiągnął jeszcze swojego limitu.

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