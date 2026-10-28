在利物浦，21岁的法国中后卫热雷米·雅凯在夏季以6000万英镑从雷恩转会后，已坐稳主力阵容。根据BBC Sport的数据，本赛季他在俱乐部英超和欧冠的所有比赛中均首发出场。

雅凯已出战956分钟——本赛季利物浦球员中，只有门将阿利松的出场时间更多，达到990分钟。在易卜拉希马·科纳特转会至皇家马德里，以及乔·戈麦斯和乔瓦尼·莱奥尼出现健康问题后，这名法国人成为维吉尔·范戴克在中卫位置上的主要搭档。

联赛中四场零封

在英超联赛中，雅凯完成了四场零封。他以15次拦截和10次封堵均排名联赛第四。这名后卫还完成了19次抢断，为利物浦球员中最多。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

雅凯的英超首秀是在客场对阵纽卡斯尔的比赛中完成的。在该场比赛上半场，他在所有参赛球员中完成了最多的精准传球和最多的成功传入前场三区的传球。赛季开始前，这名球员没有在俱乐部夏季美国巡回赛中出场一分钟，随后在与科莫的友谊赛中完成首秀，并在安菲尔德进球。

入选法国国家队

在俱乐部的成功开局为雅凯赢得了法国国家队征召，他在对阵意大利的比赛中完成国家队首秀。法国队主教练齐内丁·齐达内高度评价了这名后卫的表现，称赞了他的勇气、在对抗中的表现以及从防线大幅前插的意愿。

据BBC Sport报道，切尔西也对雅凯感兴趣，但这名球员选择了利物浦。转会时，他在法国 Ligue 1仅出战过36场比赛。范戴克表示，他们在中卫位置上的配合每天都在改善，而在他看来，雅凯尚未达到自己的上限。

关注我们在