В Польше арбитра Шимона Марциняка назначили главным судьей матча между «Ракувом» из Ченстоховы и «Погонью» из Щецина в 13-м туре PKO BP Экстракласы. Игра станет последней в рамках этого тура чемпионата Польши.

Состав судейской бригады

Ассистентами Марциняка будут Томаш Листкевич и Михал Обукович, резервным арбитром станет Матеуш Енда. За работу системы VAR будут отвечать Корнель Пашкевич и Адам Карасевич, сообщает Interia Sport.

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Предыдущий матч Марциняка

На прошлой неделе Марциняк обслуживал матч варшавской «Легии» и познанского «Леха», который завершился победой гостей со счетом 2:1. Одно из решений арбитра вызвало дискуссию в СМИ: он не показал вторую желтую карточку футболисту «Легии» Павелу Вшолеку. Издание отмечает, что также звучали требования назначить пенальти в пользу хозяев поля.

Другие назначения тура

Матч «Гурника» из Забже против варшавской «Легии» будет судить Лукаш Кужма. На игру познанского «Леха» и краковской «Вислы» назначили Павела Рачковского.

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