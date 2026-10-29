Гонщик Формулы-1 Кими Антонелли пропустит обязательные медиа-мероприятия в четверг перед Гран-при Мехико в Мексике из-за вирусного заболевания. Он восстанавливается перед пятничными тренировками на автодроме имени братьев Родригес.

Освобождение от медиаобязанностей

Как сообщает Sky Sports News, в Mercedes заявили, что Международная автомобильная федерация освободила Антонелли от обязательных медиаобязанностей в качестве меры предосторожности, чтобы он мог отдохнуть перед уик-эндом. В команде добавили, что гонщик плохо себя чувствует, но ожидают его возвращения в пятницу.

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Шансы на титул

Антонелли лидирует в чемпионате и может завоевать титул чемпиона мира по итогам гонки в воскресенье, 1 ноября. По данным Sky Sports News, для этого ему достаточно финишировать в первой девятке. В таком случае 20-летний гонщик станет самым молодым чемпионом мира в истории Формулы-1, превзойдя рекорд Себастьяна Феттеля на три года. Первые две практики запланированы на пятницу, 30 октября, квалификация состоится в субботу, а гонка — в воскресенье.

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