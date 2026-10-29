Kierowca Formuły 1 Kimi Antonelli opuści obowiązkowe wydarzenia medialne w czwartek przed Grand Prix Meksyku w Meksyku z powodu choroby wirusowej. Dochodzi do siebie przed piątkowymi treningami na torze Autódromo Hermanos Rodríguez.

Zwolnienie z obowiązków medialnych

Jak informuje Sky Sports News, Mercedes przekazał, że Międzynarodowa Federacja Samochodowa zwolniła Antonellego z obowiązków medialnych jako środek ostrożności, aby mógł odpocząć przed weekendem. Zespół dodał, że kierowca źle się czuje, ale oczekuje jego powrotu w piątek.

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Szanse na tytuł

Antonelli prowadzi w mistrzostwach i może zdobyć tytuł mistrza świata po wyścigu w niedzielę, 1 listopada. Według Sky Sports News, aby tego dokonać, wystarczy mu finisz w pierwszej dziewiątce. W takim przypadku 20-letni kierowca zostanie najmłodszym mistrzem świata w historii Formuły 1, poprawiając rekord Sebastiana Vettela o trzy lata. Pierwsze dwa treningi zaplanowano na piątek, 30 października, kwalifikacje odbędą się w sobotę, a wyścig — w niedzielę.

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